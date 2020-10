Zvezdina čarolija na "Mitiću", pregaženi Česi!

Moglo je da bude i duplo više golova u mreži Slovana u prvom poluvremenu, ali umesto 4:0, Zvezda je vodila "samo" sa 2:1.Daleko je bolji tim srpski klub, dokazao je to već u 7. minutu kada je Rodić odlično prošao po levoj strani, uposlio Bena za 1:0. Sjajna akcija. Dva minuta kasnije nova šansa za Zvezdu preko Nikolića čiji je udarac odbranio golman gostiju, a onda u 22. minutu novi gol u mreži Libereca, ponovo odlična akcija, ponovo po levoj strani gde je bio Ivanić koji asistira Benu, a reprezentativac Komora zakucava loptu u mrežu za 2:0 Mogla je Zvezda i do još golova, ali je Katai pogodio stativu nakon dobrog udarca sa distance.I onda šok za Borjana, Liberec iz prve prave šanse stiže do smanjenja rezultata, Matoušek je bio strelac sa distance, odličan gol za Čehe.U 44. minutu Mirko Ivanić je imao sjajnu šansu da postigne novi gol za Zvezdu, ali nije se desilo ništa, ostalo je 2:1.U nastavku prava rapsodija Crvene zvezde.Već u 50. minutu crveno-beli su stigli do prednosti od 3:1 i lakše disali, Ben je dobio loptu u kaznenom prostoru, pokušao da lažnjakom prevari protivnika, ali je izgubio loptu koja je na njegovu sreću stigla do Gajića koji pronalazi put do gola za veliku prednost domaćina Osam minuta kasnije kolosalna šansa za Zvezdu, Katai je vukao loptu, želeo da uposli saigrača koji je bio apsolutno sam na drugoj strani, ali je golman Libereca uspeo da zahvati loptu u poslednjem momentu.