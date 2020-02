Zvezdin vezista nema dilemu pred nastavak sezone: "Sve držimo u svojim rukama!"

Crvena zvezda je iz meča u meč podizala nivo igre na pripremama u Turskoj, Miloš Vulić veruje da će ono najbolje ovaj tim pružati u mečevima za bodove.



"Sve je do sada u trenažnom procesu prošlo u najboljem redu, radili smo naporno, treninzi su bili jaki i smatram da spremni ulazimo u prvenstvo. Odmorili smo malo, ostaje nam da se pripremimo za Čukarički i verujem da će sve biti kako treba. Žestok ritam će se isplatiti, ne sumnjam u to. Sami smo stekli 11 bodova prednosti, sve držimo u našim rukama i za sve se mi pitamo. Uveren sam da ono najbolje tek dolazi", kaže vezista Crvene zvezde u izjavi za klupski sajt.



Klub i navijači očekuju da vezista koji je golom protiv Olimpijakosa i igrom preokrenuo meč, ovog proleća postane jedan od ključnih igrača u organizaciji igre.



"Na meni je da opravdam očekivanja, sve me to me motiviše da više radim. Uloga u timu mi se neće mnogo menjati, sve zavisi da li ću igrati na poziciji ofanzivnijeg veznog ili na mestu zadnjeg veznog. Kad sam bliži golu pasom ili šutem mogu da rešim meč, ali trener odlučuje o tome. Na meni, kao i na celom timu, je da damo maksimum za uspeh Crvene zvezde."



Trener Dejan Stanković promenio je način igre.



"Mister je doneo mnogo novih stvari, što se tiče igre, ulaska u igru, defanzive i samih tih taktičkih stvari. Polako prihvatamo te šablone i šeme koje on traži od nas i siguran sam da će u nekom narednom periodu biti u najboljem redu. Šef struke ima dobar odnos sa svima nama, uvek je tu da nas podrži što se tiče treninga a i privatnih stvari. Priča sa svima nama često i do sada je sve super", jasan je Vulić.



Fudbaleri Crvene zvezde su danas odradili prvi trening po povratku sa priprema iz Turske.



Utakmica sa Čukaričkim na programu je u subotu od 14.30.