Zvezdin tinejdžer uživa u Beleku: "Mnogo mi znače Misterove reči!"

Fudbaler Crvene zvezde Marko Konatar rekao je danas da je zadovoljan svojim igrama na pripremnim utakmicama i da mu znače pohvale trenera Dejana Stankovića.



"Mlad sam, imam još dosta da učim, ali sam zadovoljan svojom današnjom partijom, kao i protiv Vardara. Znači mi svaka pohvala koju dobijam, jer kao i svakom mladom igraču koji se traži, prijaju lepe reči, naročito od mistera Dejana Stankovića", rekao je Konatar za klupski sajt.



Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Celjem 1:1 u pripremnoj utakmici.



Konatar je u prvom delu igre igrao na poziciji levog beka, dok je u drugom poluvremenu bio na mestu desnog štopera. Ipak, on ističe da će uvek dati sve od sebe.



"Bilo je nezgodno, to je čudna pozicija za mene, morao sam glavu da pripremim za to. Tu sam da odgovorim na svaki zahtev šefa stručnog štaba i uvek ću dati sve od sebe, bez obzira na to na kojoj poziciji igram", kazao je Konatar.



On se osvrnuo i na današnju pripremnu utakmicu i rekao da ostaje žal što nisu uspeli da trijumfuju.



"Teška utakmica, pre svega fizički naporna. Ekipa je dala sve od sebe, ovaj deo priprema je težak, noge nisu baš odmorne. Ovo je druga utakmica u dva dana, neki igrači su igrali i juče i danas. Teško smo pronalazili prostor da ih ugrozimo, oni su imali gust defanzivni blok. Ostaje žal što nismo pobedili, jer smo vrlo brzo po postizanju pogotka i primili gol koji je na kraju doneo konačan rezultat", naveo je Konatar.