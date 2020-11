Zvezdin promašaj potpisao za brazilskog velikana!

Nekadašnji krilni fudbaler Crvene zvezde Žonatan Kafu vratio se u svoju domovinu, pošto mu je karijera u Evropi odavno u slobodnom padu.



Brazilac koji je eksplodirao u Ludogorecu, i koga je zbog toga Bordo platio 7,5 miliona evra, potpisao je za Korintijans.



Kako je saopštio brazilski velikan, Kafu je potpisao ugovor do 2023. godine.



Ako se sećate, Kafu je blistao u dresu Ludogoreca u kvalifikacijama za LŠ kada je na klupi bio Miodrag Božović, nakon čega je 2017. usledio transfer karijere u francuski Bordo.



Ipak, kako je odjednom "propao" u Francuskoj, Zvezda je pokušala da mu oživi karijeru i dovela ga na pozajmicu.



Verovali ili ne, imao je platu od 700.000 evra, a u crveno-belom dresu postigao je samo dva gola.

Bordo je kasnije raskinuo ugovor sa njim, Kafu je otišao kao slobodan u arapski Al-Hazm, ali ni tamo nije blistao, pa je odlučio da se vrati u Brazil.



Jonathan Cafú é o novo reforço do Timão! O atacante de 29 anos assinou contrato com o clube até o final da temporada 2023. O atleta já treina com o elenco alvinegro e em breve estará à disposição do técnico Vagner Mancini.#BemVindoJonathanCafu#VaiCorinthians pic.twitter.com/8y6d5gxCBI