Zvezdin minimalac u Gornjem Milanovcu, presudio Milunović!

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su pobedu u 19. kolu Superlige Srbije u Gornjem Milanovcu gde su bili bolji od Metalca 1:0.



Posle pokušaja Vlalukina, gosti su krenuli dosta ofanzivnije i zapretili preko Falćinelija, što kao da je nagovestilo ono što će se dogoditi u 36. minutu.



El Fardu Ben je iz kornera sa desne strane idealno uposlio Nemanju Milunovića koji je glavom savladao nemoćnog Puletića.



Do kraja poluvremena videli smo po jednu izglednu priliku na obe strane - pred golom Metalca ponovo je zapretio Falćineli, dok je Popović umalo savladao Borjana koji je loptu skrenuo u korner nakon udarca glavom.



Nastavak igre je započeo nešto mirnije, ali je monotoniju razbio Ben koji ipak nije uspeo da udvostruči prednost svoje ekipe nakon dodavanja Ivanića.



Metalac se trgnuo nakon toga i izgradio nekoliko opasnih napada, ali je Zvezda mogla ponovo do gola kada Milićević umalo nije savladao sosptvenog golmana, no lopta je otišla u korner.



Ipak, domaćin nije uspeo da ozbiljnije ugrozi Borjana, pa je na kraju rezultat na semaforu ostao nepromenjen. Metalac je meč završio sa igračem manje pošto je Grbović u finišu zaradio drugi žuti karton.



Zvezda je ovom pobedom ponovo na devet poena prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, dok je Metalac 11. na tabeli Superlige sa 25 bodova.