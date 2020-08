Zvezdin gol u Novom Sadu neregularan? Evo šta kaže sudijski ekspert!

Sudijski ekspert Igor Radojčić je govorio o spornim situacijama u prethodnom kolu, a u centru pažnje jeste utakmica Crvene zvezde i Proletera.







Prvo je ponovio ono što smo slušali par dana nakon utakmice, tiče se penala koji su tražili igrači Proletera.



"Nije bilo jedanaesterca za Proleter, jer je igrač Zvezde Katai sa namerom da izbaci loptu, odigrao glavom i pogodio sebe u ruku, a to se po pravilima iz 2019. godine ne sankcioniše kao kazneni udarac. Da ga je lopta pogodila u bilo koji deo tela, iz nehata, pa u ruku, onda bi se dosudio kazneni udarac. I to ne važi u slučaju napadača, jer se tada svaki kontakt sa rukom sudi", rekao je Radojčić.



Onda se osvrnuo na situaciju u kojoj je Zvezda stigla do pobede.



"Što se tiče situacije iz koje je Crvena zvezda povela, ne vidim osnova za prekršaj i ne bih ga dosudio. Jer je igrač pao tek posle nekoliko metara. Uz to, prilikom izvođenja prekida, nisu ispoštovana pravila. Prvo, živi zid se podrazumeva kada je u njemu tri ili više igrača tima koji se brani. Ako je tako, onda igrač suprotne ekipe mora da bude minimum na metar udaljenosti od živog zida, što ovde nije slučaj. Gol je morao da bude poništen i dosuđen indirektan udarac za Proleter", kaže Radojčić.



Pored svega, Radojčić ipak ističe i da je Crvena zvezda oštećena na ovoj utakmici pošto je nedosuđen kazneni udarac prilikom duela u kom je Pankov završio na zemlji.