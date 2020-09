Zvezdin čvor oko Garsije, sada su stvari jasnije!

Mateo Garsija nije u planovima Dejana Stankovića, ali je on i dalje član crveno-belih.Nakon što mu je propao povratak u Rasing, tačnije, pošto su grčki timovi Olimpijakos i Aris pokvarili Zvezdin posao ponudom da ostane u Evropi, problem i dalje nije rešen.Kako prenosi Žurnal , Aris želi Matea Garsiju, i to već u potencijalnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Rijeke.Grci će prethodno morati da eliminišu ukrajinski Kolos, protiv kog su favoriti, i onda gostuju u Hrvatskoj, 24. septembra i nadaju se da će do tada imati Argentinca u ekipi.Kakav je grčki plan? Pa, iz svega stoji Olimpijakos, koji bi ga otkupio i potom poslao na pozajmicu u Aris, u kom je blistao takođe na pozajmici u sezoni 2018/19.Problem je u tome što Grci nude daleko manje para, iako znaju da je Zvezda za njega platila nešto više od dva miliona evra i da sada traži tačno toliko za njegov odlazak.Rasing je bio spreman da plati toliko, ali su onda Grci kontaktirali Garsiju i ponudili mu da ostane u Evropi, ali dogovora sa Zvezdom i dalje nema...