Zvezdin biser se naoštrio pred derbi: ''Bolji smo od Partizana!''

Iako Crvena zvezda nije ostavila dobar utisak u Inđiji, gde je osvojila samo bod (1:1), mladi vezista crveno-belih Veljko Nikolić je prilično samouveren pred 162. večiti derbi, njegov prvi u seniorskoj konkurenciji.





Ovaj momak se tokom zimskih priprema, ali i u prve tri utakmice prolećnog dela sezone ozbiljno nametnuo kao novi kreator Zvezdine igre, pa je realno očekivati da i u nedelju na ''Marakani'' bude starter protiv Partizana.





Iz njegove izjave za klupski sajt, utisak je da jedva čeka početak meča, uveren u trijumf svog tima.





''Očekujem punu Marakanu i što više naših navijača, koji će nam kao i do sada biti 12. igrač. Oni mogu da nas vode do pobede. Što se utakmice tiče, biće borbeno, sa mnogo duela i trčanja, ali ako nastavimo sa onim što smo započeli i sve sa treninga prenesemo na teren, mislim da ćemo ostvariti željeni rezultat. Smatram da smo kvalitetniji od Partizana i da ćemo to i pokazati u nedelju'', naglašava Nikolić.







Obećava i da će pružiti svoj maksimum u derbiju, a kao idealnu poziciju navodi onu iza špica.



-





U omladinskoj konkurenciji je imao uspeha u duelima sa Partizanom, pa želi tako da nastavi i sa prvim timom.







''Uvek smo pobeđivali. Posebno mi je drag derbi iz 2016. godine kada smo pobedili Partizan 3:0 u omladinskoj konkurenciji. Tada su igrale mešane selekcije dečaka rođenih 1998. i 1999. godine, a ja sam bio dvostruki asistent i odigrao možda i najbolju utakmicu. Igrali su tu Račić, Terzić, Joveljić, Ilić i još mnogi. Zaista smo imali sjajnu ekipu'', zaključio je Nikolić.





Utakmica 24. kola Linglong Superlige Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju od 18 časova na stadionu ''Rajko Mitić''.