Zvezdin biser objasnio: ''Igramo fenomenalno''

Tri odigrana kola, tri ubedljive pobede, bez primljenog gola, uz gol-razliku 9:0 i prednost nad najvećim rivalom od tri boda razlike.





Bolji početak nove sezone u Crvenoj zvezdi nisu mogli da požele.





A ono što još više može da ih raduje, jeste evidentan napreedak u igri u odnosu na prošlu sezonu, pojačanja Katai i Spiridonović su odmah počeli da rade ono zbog čega su dovedeni, a tek se očekuje i povratnički debi Gelora Kange.





Ipak, jedan momak se posebno izdvojio, mladi vezista Veljko Nikolić igra sve bolje, a već je postigao i dva prelepa gola u poslednje dve utakmice.





Posle pobede nad Mačvom u Šapcu (3:0), Nikolić je izrazio veliko zadovoljstvo i rezultatom, ali i generalno igrom koju Zvezda prikazuje na startu nove sezone.







''Veoma težak meč za nas. U Šapcu nikad nije lako, iako rezultat tako ne govori. Mačva je odličan protivnik, ali smo se na terenu mi pitali. Ispoštovali smo sve dogovore iz svlačionice i to je dalo rezultat. Upisali smo nova tri boda i idemo dalje.







Drago mi je što sam ponovo postigao gol. To mi mnogo znači. Nadam se da će se navijači tek navići na moje golove i verujem da će ih biti što više.



Pre svega sam zadovoljan to što nismo primili nijedan gol u prva tri kola, što je možda i najbitnije. Protivnici nam nisu pravili mnogo problema i to nas raduje.







Igramo fenomenalno i mislim da treba samo ovako da nastavimo i rezultat neće izostati'', istakao je Veljko Nikolić u razgovoru za klupski sajt.