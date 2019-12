Zvezdaši, radujte se, Deki se vratio kući: "Pre 22 godine, Zvezda me je poslala u misiju..."

Nakon što je Vladan Milojević napustio kormilo "crveno-belih", ekipu je preuzeo proslavljeni srpski fudbaler Dejan Stanković.



Posle uvodnih izlaganja generalnog i sportskog direktora Zvezdana Terzića i Mitra Mrkele, novinarima se obratio i novopečeni trener "crveno-belih".



"Prvo bih želeo da se zahvalim klubu i navijačima što sam ovde. Crvena zvezda me je poslala u misiju pre 22 godine kako bih se vratio kući i nasledio jednog velikog gospodina, lafa i zvezdaša kao što je Miloje (op. aut. Vladan Milojević). Bavio sam se fudbalom više od 20 godina i nigde nikada nisam video je odlazeći trener sa zagrljajem i osmehom dočekao svog naslednika."



"Za dva sata sa Milojevićem sam dobio iskustvo za ceo život. Hvala ti, Miloje, kao čoveku i kao zvezdašu. Mogao si ostati, ali ti previše voliš Zvezdu, otišao si kao gospodin i pobednik i dao mi šansu da za četiri meseca napravim jedan pobednički tim" , iskreno je konstatovao Stanković.