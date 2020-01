Zvezda zove članove na trening kako bi podržali akciju

Crvena zvezda je baš uporna u nameri da dostigne 50 hiljada članova i možemo reći da su na dobrom putu.



Najnoviji poziv upućen je navijačima koji su članovi i koji žele da prisustvuju treningu prvog tima koji će se održati u petak ispod severne tribine stadiona "Rajko Mitić" od 11 časova.



Nova akcija Crvene zvezde se zove "1+2 do 50000", a Zvezda očekuje od svakog seniora da tokom 2020. godine obnovi svoju članarinu i učlani po dva nova člana.



Poziv je uputio i predsednik kluba, Svetozar Mijailović.



"Poštovani zvezdaši, članovi našeg kluba, pravi je trenutak da vidimo šta je naša Zvezda postigla u godini za nama i koliko smo i sebe ugradili u uspehe voljenog kluba. lma mnogo dogadaja koje sa ponosom ističemo iz odlazeće godine i radosno ih se sećamo: jubilarna 30. titula, triler u Kopenhagenu, drugi uzastopni ulazak u Ligu šampiona. Pored svih ovih uspeha, finansijske stabilizacije kluba kao i velikih infrastrukturnih radova na stadionu "Rajko Mitić", u javnosti je ostalo manje primetno da zvanično imamo preko 27.000 članova kluba. Ponosni smo na svakog člana koji je sa Zvezdom prolazio kroz uglavnom radosne, ali ponekad i teške momente tokom 2019. godine. Naročito smo ponosni što je svaki dinar od članstva otišao u Zvezdinu fondaciju koja ima cilj da pomogne razvoju kluba, a posebno Omladinskoj školi i veteranima", rekao je predsednik Crvene zvezde.



"Zato vas pozivamo da nam se pridružite u akciji da svaki član kluba obnovi članarinu, ali i učlani po dva nova clana i svi zajedno približićemo se onome što je nas veliki, zajednički cilj i san: 50.000 članova FK Crvena zvezda. Deluje nemoguće? Pre samo dve godine izgledala je tako i cifra od 27.000 članova, a ona je sada stvarnost koja nas uči da ciljevi uvek moraju da budu visoki, jer veliki klubovi samo tako ostaju veliki. A mi to svakako jesmo", rekao je Mijailović.



Servis za članstvo će u petak raditi od 9 do 17 časova, a kancelarija je na zapadnoj tribini, ulaz pored Muzeja.