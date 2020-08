Zvezda uporna, Makeda sve bliže odlasku!

Zvezda je dovela tri velika pojačanja ovog leta, a to su Srđan Spiridonović, Aleksandar Katai i Gelor Kanga. Mnogi očekuju i napadača.Oni koji trenutno predvode napad Crvene zvezde su Nikola Krstović, Tomane, Ričmond Boaći i Milan Pavkov, a očekujemo odlazak dvojice do kraja prelaznog roka.Mišljenja su da Boaći i Pavkov nisu u mogućnosti da pruže partije kao prethodnih sezona, a da Tomane nema kvalitet da predvodi napad Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa je jasno da je kvalitetan napadač meta.To je Federiko Makeda, jasno je to odavno, a pitanje je koliko je Zvezda blizu njegovog dovođenja.Kako prenosi "Mondo" , Panatinaikos je sve bliži prodaji Federika Makede pošto planira dovođenje još jednog napadača, što znači i da je Zvezda sve bliže njegovom dovođenju.Prema nekim informacijama, PAO traži milion evra, a Zvezda nudi svega 400 hiljada evra i procente od naredne prodaje.