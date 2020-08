Zvezda u seriji - Treća utakmica i treća pobeda, opet isti rezultat!

Crvena zvezda je stigla do treće uzastopne pobede bez primljenog gola u Super ligi Srbije, a ovoga puta je ekipa Dejana Stankovića bila bolja od Mačve iz Šapca sa 0:3 (0:1).

Crveno-beli su bili bolji rival u većem delu susreta, pa možemo reći da je zasluženo slavila u ovom duelu.Ipak, bilo je i sumnjivih sudijskih odluka o kojima će biti reči kasnije.Od starta je Zvezda krenula agresivno ka golu Perića, ali nisu stvorili ozbiljnu šansu u prvih 10-ak minuta utakmice.Onda u 13. minutu velike šanse za Krstovića i Sanoga, ali njihovi udarci nisu završili u mreži. Katai je nastavio da pokušava, a onda gol za Zvezdu u 24. minutu.Akcija je trajala čitav minut, a da protivnik nije dotakao loptu, na kraju su kombinovali Ivanić i Katai, usledila je asistencija ka Krstoviću koji pogađa gol za 0:1. Biće govora o ovoj situaciji i prilikom analize spornih detalja, pošto postoji mogućnost da je Krstović bio u ofsajdu.Katai je iz slobodnog udarca pet minuta kasnije pogodio prečku, a do kraja poluvremena je to učinio još jednom, ali iz igre, zaista nije imao sreće da se upiše u listu strelaca.U 60. minutu ekipa Crvene zvezde stiže do još jednog gola, ali je on poništen zbog ofsajda u kom se našao Ben, upravo on je uposlio Krstovića koji je ponovo zatresao mrežu.Degenek koji pokazuje da je u dobroj formi i pored silnih spekulacija da će napustiti Zvezdu, u jednoj situaciji je sprečio Dabića da postigne pogodak, a minut kasnije gol.