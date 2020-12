Zvezda - Sve realniji otkup napadača, o drugom se razmišlja, ovo je formacija za drugi deo sezone!

Kako će izgledati Crvena zvezda na proleće?Sve je izvesnije da će doći do manjih promena, ne toliko osetljivih po tim jer će oni najbolji ostati, osim u slučaju veoma jakih ponuda koje se ne odbijaju.Ono što će uprava pokušati u narednom periodu jeste otkup Dijega Falćinelija koji ne bi trebalo da predstavlja veliki problem od strane Bolonje, prenosi "Žurnal" . Sa druge strane, odlazak Ričmonda Boaćija je i više nego realan, njemu ističe ugovor i usled nedostatka mesta u startnoj postavi, verujemo da će potražiti novu sredinu.Činjenica je da će Zvezda odigrati manji broj utakmica u drugom delu sezone (to će biti slučaj čak i da igra finala Kupa Srbije i finale Lige Evrope), pa odlazak Ričmonda Boaćija neće značiti i dovođenje novog napadača.Ipak, ukoliko se desi da stigne odgovarajuća ponuda za Milana Pavkova, jasno je da će uprava pokušati da dovede novog, brzog napadača, drugačijeg profila od Falćinelija. Ne smemo da zaboravimo i Krstovića koji je iskoristio svoju šansu kada ju je dobio od Dejana Stankovića, pa očekujemo i da on dobije svoje minute u narednom periodu.Zvezda će najverovatnije igrati u formaciji sa dva napadača (3-5-2), Falćineli je jedan, sve češće ćemo gledati Krstovića, a u slučaju odlaska Pavkova definitivno očekujte novog napadača.Šta je Zvezdin prioritet?Pojačala se na krilnim pozicijama, pa je sve jasnije da bi mogao da usledi rastanak sa pojedincima koji nisu zaslužili mnogo minuta za drugi deo sezone poput Simića i Spiridonovića.