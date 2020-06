Zvezda steže kaiš, zaposleni strahuju, pred igračima novi zahtev koji im se neće dopasti!

Crvena zvezda ne proteklog vikenda obezbedila novu titulu prvaka Srbije, ali to neće uticati na novi potez rukovodstva kluba.Kako saznaje Telegraf , čelnici Zvezde će narednih dana pozvati na razgovore svakog fudbalera pojedinačno, kako bi se napravile određene korekcije u ugovoru i kako bi došlo do kompromisa i jedinstva, ne bi li se troškovi uklopili u budžet sa smanjenim prilivom novca.Pandemija koronavirusa usporila je fudbalske tokove širom sveta, najveći svetski klubovi gube ogroman novac zbog toga, pa su mnogi odlučili da smanje plate igračima dok je trajala pauza.Učinila je to i Zvezda, ali to očigledno nije dovoljna mera, te će igrači morati da pristanu na kompromis.To takođe znači da "crveno-beli" ovog leta neće trošiti veliki novac na transfere i plate novajlijaIsti izvor navodi da će Zvezda smanjiti broj zaposlenih za trećinu, ostaje da se vidi kakvo će biti stanje u klubu koji je pre plasmana u evropska takmičenja bio u velikim finansijskim problemima.