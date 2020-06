Zvezda spremila prva dva pojačanja, hoće li ovako izgledati put do Lige šampiona?

Crvena zvezda pravi planove za novi napad na plasman u grupnu fazu Lige šampiona naredne sezone, a taj posao bi mogao da im olakša tandem pojačanja.Već smo preneli informaciju Arene sport da je šampion Srbije veoma blizu angažovanja fudbalera Mančester sitija na pozajmici u Čukaričkom Slobodana Tedića, a poljski mediji najavili su i člana Pogona Srđana Spiridonovića kao novog fudbalera Zvezde.Tedić bi na Marakanu stigao na pozajmicu, dok bi Spiridonović potpisao višegodišnji ugovor. Novosti navode da bi put "crveno-belih" do Lige šampiona mogao da bude poznat već sada.Zvezda će startovati od drugog kola kvalifikacija za LŠ gde će biti nosioci, a prema sadašnjem stanju stvari tamo će ih čekati Kluž (Rumunija), Ferencvaroš (Mađarska), Omonija (Kipar), Sent Galen (Švajcarska), Dandalk (Irska), Suduva (Litvanija), Olimpija (Slovenija), Sarajevo (BiH) i Vardar (Makedonija).Što se trećeg kola tiče, postoji mogućnost da Zvezda i tamo bude povlašćena ukoliko uspešno prebrodi prvu prepreku, to bi značilo da ih u trećoj rundi verovatno čekaju timovi poput Legije (Poljska), Makabija TA (Izrael), Moldea (Norveška), Mitjilanda (Danska), Karabaga (Azerbejdžan), Šerifa (Moldavija)...Ukoliko se to ne desi, na drugoj strani terena će ih sačekati dosta jači rivali od kojih su najjači Olimpijakos (Grčka), Seltik (Škotska), Dinamo Z. (Hrvatska), Astana (Kazahstan), Ludogorec (Bugarska), Jang bojs ili Bazel (Švajcarska) i ostali.U plejofu pak srpski šampion neće biti povlašćen, pa bi prema trenutnom stanju u šampionatima tamo trebalo da ih čekaju Salcburg (Švajcarska), Olimpijakos, Seltik (Škotska), Dinamo Z. (Hrvatska).Treba sačekati kraj sezone, ali čini se da se evropski put Zvezde već sada nazire.