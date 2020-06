Zvezda sprema ''nešto veliko'', uz poruku: ''Zaslužena titula kroz 30 teških izazova''

Crvena zvezda će u subotu od 19 časova i 15 minuta dočekati novosadski Proleter u meču poslednjeg, 30. kola Linglong Superlige, a sve će biti u znaku Zvezdine svečane proslave nove šampionske titule.





Tim povodom, Crvena zvezda se danas obratila svojim navijačima porukom koju u nastavku prenosimo i u kojoj se najavljuje ''nešto veliko'' i ''neviđeno'' do sada.







''Svuda smo te pratili i verno bodrili, a sad je došlo vreme za slavlje. Zasluženo izvojevana titula kroz 30 teških izazova koje su naši fudbaleri, prvo predvođeni Vladanom Milojevićem, a potom i Dejanom Stankovićem, imali.



Crveno-bele vedete su zaslužile pune tribine i podršku u subotu, kada smo Vam spremili proslavu titule, kakva do sada nije viđena na ovim prostorima. To je ukupno 31. trofej državnog prvaka za klub čije su pristalice kroz istoriju pokazivale kako se voli Crvena zvezda i demonstrirali odanost u najlepšim, ali i najtežim trenucima.



Sigurni smo da će u subotnjem spektaklu svaki navijač koji odluči da dođe - otići kući sa stadiona nasmejan, srećan i ispunjen. Jer to je Crvena zvezda, a mi Vam spremamo nešto veliko.



Za sve tribine je ulaz besplatan. Napunimo Marakanu do poslednjeg mesta i pozdravimo naše šampione, jer oni su to zaslužili!



Svi na stadion, igra Zvezda šampion!'', poručuju sa ''Marakane''.



-