Zvezda se sprema i za Ligu šampiona, ali postoji veliki problem!

Pored prvotimaca, i omladinci Crvene zvezde se spremaju za nastavak sezone, s tom razlikom što će puleni Slavoljuba Đorđevića imati obaveze i u Ligi šampiona gde se sastaju sa Šerifom iz Moldavije.



Igrači su se vratili sa priprema u Italiji.



"Ozbiljno smo trenirali u Italiji. Bili su fenomenalni uslovi, od terena do ishrane, sve je bilo na vrhunskom nivou, a dečaci su trenirali kao profesionalci i maksimalno ispunjavali sve obaveze. Ipak, ono što je najvažnije, to je da su svi fudbaleri zdravi, tako da smo se zadovoljni vratili u Beograd", kazao je strateg "crveno-belih" koji su u okršajima sa seniorima savladali Veneciju (1:0), remizirali sa Bili (0:0), a poraženi samo od Ćarlinmuzanea (2:3).



Kadrovski problemi pred duel sa Šerifom postoje, jer uigrani tandem Lukić-Milikić neće moći da nastupi zbog kartona što će predstavljati veliki izazov za njihove saigrače.



"Crvena zvezda je klub koji ne sme da zavisi od pojedinca, tako da smo kroz ove tri utakmice uigravali različite varijante. U utakmici protiv Bilja sam dobio odgovor na mnoga pitanja koja sam sebi postavljao i doneo sam konačnu odluku po pitanju štopera. Mi generalno imamo mali fond igrača. Dosta fudbalera nam je u Grafičaru na pozajmici, neki su napustili klub, imamo i primer gde je Pantović otišao da igra seniorski fudbal i to je nešto s čim moramo da se nosimo", smatra Đorđević koji je istakao da Liga šampiona nije prioritet.



"Nama je prioritet stvaranje igrača i da osvojimo Omladinsku ligu Srbije, a Liga šampiona je nešto što se desilo. Deca su napravila fenomenalan rezultat i voleo bih da neko u budućnosti uspe to da ponovi, pa čak i da nas nadmaši. Siguran sam da nismo dali završnu reč."



Govorio je Đorđević i o perspektivi fudbalera koje trenira apropo seniorskog tima Crvene zvezde.



"Voleo bih da bar 4,5 igrača iz ove generacije budu konkurentni za prvi tim u narednom periodu. Klub je prepoznao pravi put i drago mi je da postoje veliki planovi sa decom iz Omladinske škole. Dejan Stanković je neko ko je ovde ponikao i zna da zahtevi Crvene zvezde počinju još u najmlađim uzrastima i to je ono što ponavljam igračima koje treniram. Svaki dan im to pričam, oni to razumeju i bore se pošteno za crveno-beli dres. Sve ću da uradim kako bi oni napravili velike karijere", zaključio je trener omladinaca kluba sa Marakane.