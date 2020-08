Zvezda se pohvalila ''neviđenim poduhvatom''!

Crvena zvezda je uspešno obavila posao u Tirani iako nije blistala, najvažnije je da je cilj ostvaren i da se sada na miru čeka žreb za treće kolo, pa za plej-of fazu kvalifikacija za Ligu šampiona, u ponedeljak i u utorak.





Crveno-beli su tako nastavili sjajan niz u evropskim kvalifikacijama, započet još u leto 2017, a koji i dalje traje.





Tom temom danas su se bavili i na Zvezdinom zvaničnom sajtu, sa akcentom na veliki rast klupskog koeficijenta u ove tri godine.







''Crvena zvezda je pobedom nad Tiranom u Albaniji i plasmanom u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona stigla do 25.000 bodova, što je do sada neviđen poduhvat kada govorimo o našem klubu, od kada se računa taj koeficijent. Do sada smo najviše bodova imali u sezoni 2002/03, ukupno 22.915, ali ove takmičarske godine je to nadmašeno.



Koeficijent se računa na osnovu pet poslednjih sezona, a s obzirom na to da se sledeće godine iz te računice brišu rezultati iz takmičarske sezone 2015/16 u kojoj je Crvena zvezda osvojila 1.50 bodova, a da smo pobedama nad Evropom i Tiranom obezbedili 2.50 bodova, jasno je da nas očekuje napredak na UEFA listi.



Uz to smo i na 55. mestu UEFA liste, što je najbolji plasman srpskih klubova još od 1995. godine. Time smo se izjednačili sa Lesterom i Anderlehtom, a iza sebe ostali evropske velikane poput Milana, Spartaka iz Moksve, PSV-a i druge. Podsetimo, Crvena zvezda je 1991/92 bila treća na UEFA listi, što je do sada najbolji plasman našeg kluba, što se striktno pozicije tiče, ali ne i broja bodova'', ističu na Zvezdinom zvaničnom sajtu.







Osim Zvezde, i još dva naša predstavnika su sinoć uspešno startovala, ali u kvalifikacijama za Ligu Evrope (Partizan i TSC), dok je Vojvodina već u trećem kolu.





Ako svi nastave sa dobrim rezultatima, možda Srbija uskoro dobije i dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

-