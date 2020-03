Zvezda se pohvalila još jednim dugogodišnjim nizom, uz Stankovićev ''začin''

Ubedljivom pobedom nad kruševačkim Napretkom (3:0) , Crvena zvezda je potvrdila prvo mesto na tabeli Linglong Superlige i tu će do daljnjeg ostati, s obzirom da je večeras prekinuto takmičenje zbog pandemije koronavirusa.





Prilika je zato da se napravi i neki rezime, a Zvezda je to učinila uz osvrt na period duži od decenije, od osamostaljenja Srbije.





Naime, na klupskom sajtu je istaknuto da Zvezda uvek sjajno igra u martu mesecu i u 14 sezona je na 66 utakmica doživela je samo četiri poraza, uz 52 trijumfa.







''Dejan Stanković nastavio je Zvezdinu martovsku tradiciju uspešnih rezultata dodavši joj još jedan 'začin': u tri utakmice njegov tim nije primio gol u ovom mesecu.







Osvojio je sedam bodova uz gol razliku 6:0!'', poručuju na Zvezdinom sajtu, a onda su prikazali i sve Zvezdine martovske rezultate, od sezone 2006/07. do danas, što možete da vidite u nastavku.

-

-



2019/20.1.03. C. zvezda – Partizan 0:07.03. Mačva – C. zvezda 0:314.03. C. zvezda – Napredak 3:018.03. Rad – C. zvezda22.03. C. zvezda - Radnik2018/19.2.03. C. zvezda – Partizan 1:16. 03. Mladost L – C. zvezda 1:39. 03. C. zvezda – Zemun 4:013.03. C. zvezda – Radnik 2:1 kup17.03. Rad – C. zvezda 0:330.03. C. zvezda – Mačva 2:12017/18.3.03. C. zvezda – Voždovac 2:17. 03. Vojvodina – C. zvezda 1:212.03. C. zvezda – Napredak 1:114.03. Mačva – C. zvezda 0:0 kup18.03. Mačva – C. zvezda 0:22016/17.4. 03. C. zvezda – Partizan 1:18.03. Vojvodina - C. zvezda 2:312.03. C. zvezda – Javor 3:019.03. Čukarički – C. zveztda 3:425.03. C. zvezda – Spartak M. 2:1 prijateljska2015/16.5.03. C. zvezda – Jagodina 3:119.03. C. zvezda – Spartak 4:022.03 N. Pazar – C. zvezda 0:42014/15.1.03. Jagodina – C. zvezda 2:37.03. C. zvezda – Vojvodina 3:014.03. Spartak – C. zvezda 1:321.03. C. zvezda – Napredak 1:02013/14.1.03. Jagodina – C. zvezda 0:28.03. C. zvezda – Napredak 4:115.03. C. zvezda – Radnički KG 1:022.03. Donji Srem – C. zvezda 0:129.03. C. zvezda – Voždovac 5:12012/13.3.03. Rad - C.zvezda 1:19.03. C. zvezda – Novi Pazar 3:017.03. Radnički N. – C. zvezda 2:130.03. C. zvezda – Radnički KG 2:02011/12.3.03. C. zvezda – Spartak 1:010.03. Javor – C. zvezda 1:314.03. C. zvezda – Smederevo 4:017.03. BSK – C.zvezda 1:421.03. C. zvezda – Partizan 2:0 kup24.03. C. zvezda – Borac 2:031.03. C. zvezda – Hajduk 3:02010/11.5.03. C. zvezda – Smederevo 1:09.03. C. zvezda – Inđija 3:112.03. Jagodina – C. zvezda 0:216.03. Partizan – C. zvezda 2:0 kup20.03. C. zvezda – BSK Borča 4:12009/10.7.03. Rad – C. zvezda 1:213.03. C. zvezda – Napredak 2:120.03. Metalac GM – C. zvezda 2:124.03. C. zvezda – Smederevo 2:128.03. C. zvezda – Vojvodina 3:02008/09.7.03. C. zvezda – Napredak 4:014.03. OFK Beograd – C. zvezda 2:218.03. C. zvezda – Borac 2:022.03. Rad – C. zvezda 0:02007/08.1.03. C. zvezda – Partizan 4:18.03. Banat – C. zvezda 2:215.03. C. zvezda – OFK Beograd 2:019.03. Čukarički – C. zvezda 0:1 kup22.03. Napredak – C. zvezda 0:129.03. C. zvezda – Mladost L. 2:22006/07.3.03. Banat – C. zvezda 1:410.03. C. zvezda – Vojvodina 0:314.03. Čukarički – C. zvezda 0:2 kup17.03. OFK Beograd – C. zvezda 0:1