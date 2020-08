Zvezda se pohvalila evropskim rekordom: "10/10!"

Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su savladali ekipu Tirane rezultatom 1:0 u okviru drugog kola kvalifikacija i tako došli do velikog rekorda.Naime, trijumf protiv albanskog šampiona bio je 10. uzastopni prolaz u kvalifikacijama za najelitinije evropsko takmičenje, a to do sada nikom nije pošlo za rukom.Pre više od 25 meseci izabranici Vladana Milojevića ostvarili su pobedu nad Spartaksom iz Jurmale rezultatom 2:0 u prvoj utakmici u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Potom je usledio duel sa Suduvom, koju su "crveno-beli" savladali ukupnim rezultatom 5:0.U trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u sezoni 2018/19 Crvena zvezda je izbacila Spartak iz Trnave ukupnim rezultatom 3:2. U plej-ofu rival je bio polufinalista Lige Evrope i austrijski šampiona Salzburg protiv kojeg je Zvezda odigrala 0:0 u Beogradu, ali je u revanšu u Austriji odigrala nerešeno 2:2 i tako se plasirala u grupnu fazu Lige šampiona.U sezoni 2019/20 ponovo je savladana Suduva, ovoga puta u prvom kolu kvalifikacija ukupnim rezultatom 2:1. Zatim je tim Vladana Milojevića izbacio i finskog šampiona, ekipu Helsinkija ukupnim rezultatom 3:2.Potom je usledio duel sa danskim Kopenhagenom. Utakmica u Beogradu završena je rezultatom 1:1, a u revanš utakmici u Danskoj usledila je prava drama.Identičnim rezultatom kao i u Beogradu, a ovoga puta golom Ričmonda Boaćija, završeno je regularnih 90 minuta. Usledili su produžeci posle kojih ponovo nije bilo pobednika, da bi se onda prešlo na izvođenje jedanaesteraca. Zvezda je ukupnim rezultatom 8:7 izbacila danskog šampiona i drugu godinu zaredom prošla u plej-of za Ligu šampiona.Usledio je potom i duel sa Jang Bojsima. Prvi meč u Švajcarskoj završen je rezultatom 2:2, dok je u revanšu u Beugradu Zvezda odigrala nerešeno 1:1 i tako ušla u grupnu fazu LŠGodinu dana kasnije, ovoga puta pod komandom Dejana Stankovića, Zvezda je uspešno započela nove kvalifikacije. Na prvom stepeniku savladana je ekipe Evrope rezultatom 5:0, dok su sinoć u Tirani "crveno-beli" slavili minimalnim rezultatom i tako ostvarili 10. uzastopni prolaz što je rekord u kvalifikacijama za Ligu šampiona.