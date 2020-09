FK Crvena zvezda je objavila trenutno stanje kada se radi o prodatim sezonskim kartama za ovu sezonu i imajući u vidu aktuelnu situaciju sa koronavirusom i činjenicu da je nepoznato do kada će se igrati bez publike na stadionima, radi se o sasvim solidnoj brojci.



Do sada je prodato 2239 karata za ovu sezonu.



Klub iz Ljutice Bogdana poziva sve da do 30. septembra kupe ulaznice po cenama koje možete videti na zvaničnom sajtu kluba gde možete videti i sve pogodnosti.



Pored toga, Zvezda je istakla da će nagraditi sve one koji su kupili sezonske karte u periodu kada se utakmice igraju bez prisustva publike.