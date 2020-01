Zvezda se interesovala za njega, a danas je potpisao! Čukarički se pohvalio, ima dolazaka i odlazaka!

Ekipa sa Banovog brda je danas objavila da je produžila ugovore sa trojicom fudbalera, a to su Darko Puškarić, Miladin Stevanović i Milutin Vidosavljević. Puškarić je potpisao novi ugovor, do leta 2021. godine, Stevanović je vernost Brđanima produžio do leta 2022, a Vidosavljević do 2023. godine.



Podsetimo, za Vidosavljevića se interesovala i Crvena zvezda ove zime.



Pored ovih potpisa, stiglo je i pojačanje. U pitanju je nekadašnji omladinac Crvene zvezde, Milan Savić. Dolazi iz Mehelena, potpisao je do leta 2023. godine.



"Savića smo doveli iz Belgije, bio je u Zvezdinoj školi, igra na poziciji ofanzivnog veziste, u principu je krilni igrač. Poseduje veliki potencijal, a Čukarički nastavlja tradiciju dovođenja mladih igrača", rekao je Mirosavljević.



Sa druge strane, Marko Šarić i Bojica Nikčević će biti do kraja sezone na pozajmici i to u Radničkom iz Pirota.