Zvezda se hvali dominacijom i u odbrani, ovo je cilj do kraja jeseni!

''Crvena zvezda dominira u svim segmentima igre što se tiče domaćeg prvenstva. Devet bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca, najbolji napad sa 44 postignuta gola, ali i odbrana sa svega sedam primljenih pogodaka govore o fudbalskoj superiornosti našeg tima'', navodi se na početku današnjeg teksta na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.





Poseban akcenat, ovoga puta stavljen je na odbranu koja nije kapitulirala na deset od 15 odigranih mečeva u Linglong Superligi.







''Naš tim nije primio golove od: Novog Pazara (3:0), Radničkog (3:0), Mačve (3:0), Proletera (1:0), TSC-a (5:0), Voždovca (6:0), Mladosti (4:0), Napretka (3:0), Javora (0:0) i Vojvodine (2:0), što je više od 900 minuta u kojima se naša odbrana perfektno držala. Pogotke su uspeli da nam postignu: Spartak (3:2), Čukarički (3:1), Partizan (1:1), Radnik (4:1) i Inđija (3:2).



Na čak 13 mečeva između stativa je stajao Borjan i on ima sedam primljenih pogodaka, dok Popović na dve utakmice nije dozvolio da ga matiraju'', navodi se dalje u tekstu.



Naravno, ističu se i velike zasluge odbrambenih igrača, od kojih najviše nastupa (13) ima desni bek Milan Gajić, a prati ga Pankov sa 12. Cilj im je sada da do kraja jesenje polusezone više ne prime nijedan gol.





''Crveno-bele do polusezone u prvenstvu čekaju utakmice sa Radom (kod kuće), Zlatiborom (u gostima), OFK Bačkom (kod kuće) i Metalcem (u gostima), i biće to idealne prilike da naš tim još više popravi gol-razliku, te da odbrana da sve od sebe da do polusezone na četrnaest utakmica bude nesavladana'', zaključuje se na Zvezdinom sajtu.

