Zvezda računa na novac i od veziste, na pragu je prodaje!

Zvezdu očekuje brdo prodaja do kraja prelaznog roka, u to smo uvereni. Razlog jeste prenatrpan tim, Stanković ima ogroman broj rešenja što može da izazove i nezadovoljstvo kod pojedinaca.



Zbog toga je najbolje rešenje - prodaja.



Jedan od igrača koji će skoro sigurno napustiti Crvenu zvezdu što je potvrdio i Mitar Mrkela, sportski direktor kluba, jeste Erik Jirka.



Slovak je bio na pozajmici u Gorniku, ali nije došlo do otkupa po ceni od 750 hiljada evra. Ipak, sada ima zainteresovanih, što za pozajmicu, što za prodaju, a jedan od najupornijih klubova jeste Slask iz Vroclava.



Zvezda bi mogla da reši dosta toga sa pomenutih 750 hiljada evra od prodaje Jirke, verujemo i da računaju na to.