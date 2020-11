Zvezda ''porasla'', sada je još kvalitetnija?

"Pokazali smo karakter, borbu, voljni momenat, odbranili se kad je trebalo. Sjajna utakmica, ponovo smo porasli kao grupa. Izlazimo iz nje sa dodatna tri boda i još kvalitetniji. Znali smo da će biti veoma zahtevna utakmica i presrećni smo sa nova tri boda", rekao je Milošević za Arenu.



"Ozbiljan korak ka drugoj fazi, ali još nije gotovo. treba da se odmorimo i spremimo za sledeće tri utakmice. Želimo da prezimimo u Evropi. Imamo svoj cilj i stremimo ka njemu", kazao je pomoćni trener Zvezde.



Milošević je vodio ekipu i u drugoj utakmici u kojoj je ostvarena pobeda, umesto suspendovanog prvog trenera Dejana Stankovića.



"Ja sam najmanje bitan u ovom trenutku", naveo je Milošević.



"Nedostajao nam je Stanković, da budemo još kvalitetniji kada treba da prelomimo utakmicu, da budemo stabilniji, koncentrisaniji, da preuzmemo kontrolu. Uveren sam da je on apsolutno zadovoljan ishodom, odnosom i učinkom", dodao je on.



Po njegovim rečima, utakmica sa Gentom je bila "veoma stresna i zahtevna".



"Teren, protivnik koji ima motoričku moć da koristi brzinu, tranziciju, sa mnogo lažnih kretanja... Pravili su mnogo problema. Imali smo pripremljene planove A, B i C. Napravili smo korekcije na poluvremenu koje bi neutralisali njihove kvalitete", rekao je Milošević.



On je naveo da Gent nije iznenadio njegov tim i da je belgijski klub bio potcenjen u medijima, ali da ga Zvezda nije potcenila.



Zvezda ima šest bodova, tri manje od Hofenhajma, tri više od Slovana, a šest od poslednjeplasiranog Genta.



Crveno-beli će u narednom kolu gostovati Gentu u Belgiji za tri nedelje.



