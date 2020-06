Zvezda otklonila sumnje, ovo je istina o sukobu Stankovića i Pavkova!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je taj klub zasluženo osvojio titulu šampiona Srbije.



"Svi na stadion. Crvena zvezda je zasluženo osvojila titulu i svi treba da dodjemo da je proslavimo", rekao je Stanković za klupsku televiziju.



Zvezda je video snimkom sa treninga demantovala sukob izmedju trenera Stankovića i napadača Milana Pavkova.



"Nije bilo nikakvih problema, naprotiv. Odnos sa svima je kristalno jasan i dobar. Svi jedva čekamo subotu, da proslavimo titulu, da što više ljudi dođe jer Zvezda to zaslužuje. To je titula Crvene zvezde", kazao je Stanković.



Na snimku koji je Zvezda postavila na društvene mreže, Pavkov je prišao Stankoviću dok je davao izjavu i pozdravio se sa njim.



"Paki je upao ovde, Paki, ispričaj kako smo se pobili", našalio se Stanković.



"Odnos svih klubu je besprekoran. Voleo bih da se to stavi po strani i da navijači dođu da proslavimo titulu zajedno", kazao je Pavkov.



Crvena zvezda će u subotu na svom stadionu od 19.15 igrati protiv Proletera u poslednjem, 30. kolu Superlige Srbije.