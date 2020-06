Zvezda opet u Ligi šampiona? Sanogo: ''Treba biti realan...''

Fudbaleri Crvene zvezde su i treći put uzastopno osvojili šampionsku titulu, ponovo ćemo ih od leta gledati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a deo te ekipe bi trebalo da bude i Seku Sanogo, zimsko pojačanje crveno-belih koji je veći deo proleća propustio zbog povrede.





Ipak, proslava titule mu je raspoloženje dovela na maksimum-







''Bio je predivan osećaj istrčati pred Zvezdine navijače. Uverio sam se na delu kakvu atmosferu prave i čast mi je što sam imao priliku da igram pred njima. Što se utakmice tiče, mislim da smo zasluženo pobedili. Primili smo gol, ali smo uspeli da preokrenemo i uknjižimo nova tri boda.







Kada igrate u Crvenoj zvezdi, onda je bitno da u svakoj utakmici pobedite. Sve ono što je usledilo posle meča je takođe bilo posebno. Fenomanalna proslava koju ću pamtiti do kraja života.



Mučila me je povreda, ali sam uz pomoć stručnog štaba i saigrača uspeo to da prevaziđem. Stanković je fenomenalan motivator, legenda svetskog fudbala i čast je raditi sa njim. Imaću priliku da demonstriram kvalitet pred Zvezdinim navijačima i radujem se tome'', izjavio je Sanogo za Zvezdin klupski sajt.

-

-

Iskusni vezista se raduje i nastupima u Evropi sa Crvenom zvezdom, ali je oprezan u prognozama po pitanju trećeg uzastopnog Zvezdinog plasmana u Ligu šampiona.



''Želim da budem deo tima koji će i treću godinu zaredom uvesti Zvezdu u najelitnije evropsko takmičenje. Ipak, treba biti realan i reći da će to biti baš teško. Ima tu mnogo kvalitetnih ekipa, sa većim budžetom od nas. Borićemo se, daćemo naš maksimum, ali realnost je takva da nas čeka težak izazov'', istakao je Sanogo.