Zvezda odlučila, ode golman, pa i napadač!

Dve pozajmice Crvene zvezde u jednom danu.



Ekipa Dejana Stankovića će ostati bez golmana Nikole Vasiljevića koji je do kraja sezone biti fudbaler Radnika iz Surdulice iz kojeg je stigao u Crvenu zvezdu, ali za njega nije bilo mesta ni na klupi za rezerve.



Nije jedini koji je napustio pripreme ekipe.



Za njim je otišao i Nikola Krstović, napadač koji je stigao iz Zete i koji je bio jedan od najboljih u crnogorskom prvenstvu.



On će do kraja sezone biti na pozajmici u Grafičaru, imajući u vidu da su Pavkov, Boaći i Tomane izbor ispred njega u zvaničnim utakmicama.



Da li ovo znači i ostanak svih ostalih napadača Zvezde?