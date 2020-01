Zvezda odbila ponudu za Garsiju!

Ostavio je sjajan utisak Mateo Garsija u Arisu.



On je tamo bio na pozajmici iz Las Palmasa prethodne sezone, oduševio je navijače, a Crvena zvezda ga je početkom sezone otkupila od španskog kluba za 1,8 miliona evra.



Nakon samo 6 meseci stigla je ponuda za argentinskog fudbalera i to baš od Arisa.



"Telegraf" prenosi da je stigla ponuda na "Marakanu" od pola miliona evra za pozajmicu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa na kraju sezone.



Crvena zvezda je, imajući u vidu da je platila ovog fudbalera daleko više, odbila ponudu iz Soluna.



Mateo Garsija je ove sezone igrao solidno, bio je starter i odigrao je 18 utakmica na kojima je postigao 4 gola, a dodao je jednu asistenciju.