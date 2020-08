Zvezda nosilac u trećem kolu, potencijalni protivnici se naziru

Ekipa Crvene zvezde je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i to je jedino što je bitno nakon današnjeg dana.



Zvezda je slavila u Tirani sa 0:1, imala je dosta problema, a domaćini imaju za čim da žale. Ipak, to je druga tema, sada govorimo o potencijalnim protivnicima u trećem kolu.



Ono što je poznato jeste da će Zvezda biti nosilac. Jedini su siguran nosilac za sada, a još uvek ne zna potencijalnog protivnika osim jednog para, a to je duel Dinamo Bresta i Sarajeva.



Ako favoriti budu slavili u svim mečevima, Zvezda bi mogla u trećem kolu da igra protiv jednog od sledećih pet timova:



Karabag, Legija, Makabi, Molde i Sarajevo.



Ipak, treba očekivati makar jedno iznenađenje koje bi dovelo i do promena, pa ćemo sutra imati kompletniju sliku.