Zvezda ne ide preko jedne sume, a evo koliko novca traži Ben!

Dejan Stanković je po svom dolasku u redove Crvene zvezde postavio nekoliko zadataka upravi, a jedna od njegovih želja bila je da El Fardu Ben bude i dalje igrač Crvene zvezde i da se sa njim obnovi ugovor.



Ipak, došlo je do neslaganja.El Fardu Ben ima visoke zahteve, želi platu koju praktično ne može da ima u Crvenoj zvezdi. Klub iz Ljutice Bogdana ne želi niti jednom igraču da da više od 600 hiljada evra za sezonu, što je politika kluba nakon odlaska Marka Marina. Ben bi u slučaju da dobije 600 hiljada bio najplaćeniji igrač Crvene zvezde. Telegraf" piše da je upravo to suma koja je ponuđena Benu, ali da on to nije prihvatio i da je tražio 100 hiljada evra više po sezoni.Da li će tih 100 hiljada evra biti problem, ostaje da vidimo, uglavnom, Ben ima želju da ostane.