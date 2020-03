Zvezda na derbiju dobila "centuriona": "Kad se samo setim kako sam počeo..."

Fudbaler Crvene zvezde Marko Gobeljić rekao je danas da mu je velika čast zbog 100 nastupa u dresu tog kluba.



"Velika čast mi je što sam odigrao 100. utakmicu u dresu Crvene zvezde, iskreno, to nisam mogao ni da sanjam", rekao je Gobeljić za sajt kluba.



Gobeljić je u nedelju u "večitom" derbiju protiv Partizana zabeležio 100. nastup u crveno-belom dresu.



Pre utakmice mu je poklon uručila legenda kluba Boško Djurovski.



Debitovao je u junu 2017. godine u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Florijane na Malti



"Sećam se kao da je juče bilo. Na Malti sam bio isključen posle sedam minuta provedenih na terenu. I to zasluženo. Kako sam počeo odlično mi ide za sada", kazao je Gobeljić.



"Večiti" derbi je u nedelju završen bez golova.



"Ostaje žal zbog nerešenog rezultata u derbiju jer verujem da smo bili bolji. To je ono što nam je trebalo u poslednjih nekoliko derbija, ta strast i želja za pobedom. Bilo bi idealno da sam dobio derbi u 100. utakmici u dresu najdražeg kluba, ali šta da se radi. Biće bolje u narednom", kazao je Gobeljić.



Po njegovoj oceni, fudbaleri Zvezde su igrali izvanredno u prvom poluvremenu.



"Osetilo se da je Partizan prilično rezervisano, možda uplašeno ušao u meč i trebalo je da iskoristimo to jer smo imali dobre prilike. U nastavku je bilo mnogo prekida, taman kad bismo uhvatili ritam usledila je pauza od nekoliko minuta. Medjutim, to je derbi. Idemo dalje, spremamo se za naredne mečeve. Ova bodovna prednost daje nam mnogo toga pozitivnog u nastojanjima da ostvarimo zacrtani cilj", naveo je zamenik kapitena "crveno-belih".



Gobeljić nije želeo da izdvoji najdraži gol u dresu Zvezde, uz reči da mu je svaki drag.



"Takođe, ne bih mogao da izdvojim nijednu utakmicu jer sam svaku igrao sa istim žarom, emocijom. Svaki meč je nosio nešto novo, neku novu energiju, bio poseban na svoj način. Osvojio sam sa saigračima dve titule, verujem da ćemo i treću u nizu, igrao Ligu Evropa, dve Lige šampiona, usled tih igara sam postao i reprezentativac Srbije. Ponosan sam na sebe, saigrače, stručni štab, klub i naravno najbolje navijače na svetu", rekao je Gobeljić.