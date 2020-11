"Zvezda može do četvrtfinala LE"

Nekadašnji trener Crvene zvezde i čovek koji je uspeo da se popne na krov Evrope sa ovim timom, Ljupko Petrović, istakao je da je prezadovoljan viđenim u Belgiji.







"Pozitivno sam iznenađen igrom Crvene zvezde u Belgiji", rekao je Ljupko Petrović za " ", rekao je Ljupko Petrović za " Novosti".



"U prvom meču na "Marakani" smo se mučili da pobedimo Gent, a tamo je to urađeno na velemajstorski način. Osvojena su tri važna boda, plasman u narednu fazu Lige Evrope je izvestan, klupski koeficijent sve više raste, pa bi bilo lepo da se tako nastavi, kako bi se stvorili uslovi da u nekoj od narednih sezona Srbija dobije i drugog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona", ističe nekadašnji osvajač Evrope sa Crvenom zvezdom.



Šta misli o Dejanu Stankoviću kao novom treneru Crvene zvezde?



"Deki se sve bolje snalazi i zasada sve radi kako treba. U Belgiji je sve dobro postavio i poslagao. Bez četvorice, petorice standardnih igrača je igrao tu utakmicu, a to se nije primetilo. Nije lako forsirati mlade igrače i praviti rezultate, a i to mu polazi za rukom", kaže Ljupko.



Petrović želi i četvrtfinale Lige Evrope.



"Ne bi se trebalo opterećivati preteranim ambicijama, ali vredi pokušati da se izvuče maksimum. Zvezda će izaći iz grupe, može da bude čak i prva, mada je realnije da kao druga prođe dalje. Očekujem da posle toga, na proleće bude još bolja, da izbaci još jednog ili dva protivnika. Kad bi došla do četvrtfinala Lige Evrope, to bi bio izuzetan uspeh", rekao je Ljupko Petrović za "Novosti".