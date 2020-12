Zvezda - Mančester? Evo šta Deki misli o tome!

Zvezda će sutra od 21.00 igrati protiv Slovana u Liberecu u poslednjem, šestom kolu Grupe L Lige Evrope.





"Utakmica je bitna iz mnogo uglova, da se nastavi rast Crvene zvezde u globalnom smislu, kao tim, klub. Tu spadaju i brojevi koji mogu da nam omoguće da budemo povlašćeni sledeće godine. Gledamo kao da su nam potrebni bodovi da bismo prošli grupu. To će se videti po formaciji, odnosu, pristupu", rekao je Stanković novinarima.



Srpski klub je obezbedio plasman dalje, dok Slovan nema šanse.



"Bitna je tvoja glava, koliko poštuješ klub i dres koji nosiš. Nema razlike, moraš da daš sve od sebe, zbog saigrača, navijača, svega. Nije pitanje kolika je važnost utakmice kada obušeš Zvezdin dres", objašnjava on.



Stanković će imati sve na raspolaganju osim Aleksandra Kataija.



"Mnogo mi je drago jer sam mnogo puta isticao da je zdravlje momaka na prvom mestu, da nikoga nećemo vraćati na silu i ubrzavati oporavak da bismo ga imali na terenu. Želim da su 100 odsto spremni i tako je bilo. Vratilo se mnogo njih, van stroja je samo Katai, a i on će se brzo vratiti. Nemam dilemu oko sastava", kazao je Stanković.

Dodao je da Milan Rodić i Mirko Ivanić nisu spremni za 90 minuta i da neće rizikovati sa njima.



Stanković je upitan za potencijalne rivale u šesnaestini finala Lige Evrope.



"Želeo bih što lakšeg, pristupačnijeg protivnika, gde možemo da se takmičimo i pokažemo ono što smo pokazali u grupi. Ima tu ogromnih bombi, koje su u vrhu evropskog klupskog fudbala. Ako možemo to da izbegnemo, zašto ne?", istakao je trener Zvezde.



Stanković je, na pitanje da li bi želeo Mančester junajteda za protivnika, rekao da bi voleo, ali u nekoj drugoj, daljoj rundi nokaut faze Lige Evropa.