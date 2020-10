Zvezda još jača u Surdulici, kiks se ne sme ponoviti!

Fudbaleri Zvezde, posle velike pobede nad Slovanom, sutra gostuju Radniku u utakmici 13. kola Super lige Srbije.





"Spremamo utakmicu po utakmicu. Crvena zvezda je klub u kom nema vremena za odmor, meč koji smo igrali protiv Slovana je već istorija, a mi se okrećemo novom. Prvenstvo je velika obaveza i nešto što ne smemo da zapostavimo", rekao je Stanković, prenosi klub.



Fudbaleri Zvezde, posle velike pobede nad Slovanom, sutra gostuju Radniku u utakmici 13. kola Super lige Srbije.



Crveno-beli su lideri na tabeli sa 32 boda, dok je Radnik na 15. poziciji sa 14 osvojenih bodova.



"Desio nam se kiks protiv Javora, ne želim da to ponovimo, iz tog razloga smo maksimalno koncentrisani na meč koji se igra u nedelju, kako bismo odgovorili na sve zahteve i upisali nova tri boda", rekao je Stanković.



Stanković je naveo da trener Radnika Slavoljub Đorđević, nekadašnji šef stručnog štaba omladinaca Zvezde, sigurno dobro poznaje njegov tim.



"On je neko ko ima izražen takmičarski duh i želi da napreduje. Pokazao je u Zvezdi ko je i šta je, sa omladinskom selekcijom prošle godine je igrao grupnu fazu Lige šampiona, gde je pokazao sav svoj talenat i kvalitet. Biće nam teško, dobro nas poznaje i iz tog razloga mislim da neće biti velikih iznenađenja između mene i njega", rekao je Stanković.



Kada je reč o rotacijama u timu, Stanković je naveo da, kada se igra na svaka tri dana, gotovo svaki pojedinac ima dovoljnu minutažu.



"Ne gledam na to da li neko igra manje ili više, svi su potrebni Crvenoj zvezdi i moraju da budu maksimalno motivisani", rekao je Stanković.



Stanković je istako i da ga raduje povratak Gelora Kange u tim.



"Raduje me što će Kanga sigurno igrati, on je veoma važan za nas. Nismo smeli da žurimo, kao što je to bilo i sa Mirkom Ivanićem morali smo da sačekamo da uđe u trenažni proces, posle toga polako da kroz minutažu dobija na kondiciji, tako će biti i sa Kangom", dodao je on.



"Što se tiče Boaćija, videćemo da li će početi ili će ući sa klupe, moramo da računamo na sve igrače i svi moraju biti maksimalno spremni", zaključio je Stanković.



Utakmica Radnik - Crvena zvezda igra se sutra od 15.00.



-