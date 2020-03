''Zvezda je tenk, a mi goloruki''

Trener fudbalera Mačve Dragan Aničić rekao je danas da je Crvena zvezda "kao tenk, a njegova ekipa goloruka", ali je i istakao da se dešavalo da "goloruk savlada onog ko je u tenku".



"U utakmicama kada dočekujemo Crvenu zvezdu ili Partizan, svi uživaju - publika, novinari, igrači, samo trenera uvek boli glava, jer realno, morate da se suprostavite protivniku koji je mnogo jači od vas", rekao je Aničić na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Mačve dočekuju sutra Crvenu zvezdu utakmici 25. kola Super lige Srbije.



Zvezda je lider šampionata sa 63 boda, dok je Mačva poslednja sa samo 13 osvojenih bodova.



"Mnogi kažu da u ovakvim utakmicama igrači treba da se opuste, jer nemaju šta da izgube, medjutim ja to ne gledam na taj način, uvek imate za šta da se borite, šta da izgubite i šta da dobijete", rekao je Aničić.



On je istakao i da nije najpametnije pretiti jer "kada naljutite takve ekipe može da bude loše po vas".



"Ali, uvek postoji način da im se suprostavite. Crvena zvezda ima onaj tenk ispred stadiona i u nekom figurativnom smislu oni su kao klub tenk za nas, a mi smo realno goloruki. Retko se dešava da goloruk može da savlada onog ko je u tenku, ali se dešava", rekao je trener Mačve.



On je naveo da je u predstojećem meču potrebno strpljenja i pameti, kao i to da njegova ekipa prevazidje svoje objektivne mogućnosti u ovom trenutku.



"Već smo pokazivali u prošlosti da možemo da iznenadimo i Zvezdu i Partizan. Trebaće nam i mnogo sreće. Oni su dolaskom novog trenera dobili novi impuls, sigurno je da on ima veliki motiv da pokaže da zaslužuje da bude trener Zvezde i sigurno je doneo novu energiju u klub, kao i dolazak tri mlada igrača u ekipu. Oni su sada jedan dobar spoj mladosti i iskustva i trenutno su najjači u Srbiji", rekao je Aničić.



"Mi moramo da se borimo za svaki bod, gol, aut, ali vidi se veliki pomak i nadam se da ćemo i u subotu pokazati da rastemo iz meča u meč i da ćemo uz veliko zalaganje igrača kao i podršku naše brojne publike uspeti da odigramo kvalitetnu partiju", zaključio je on.



Utakmica Mačva - Crvena zvezda igra se sutra od 16.00.