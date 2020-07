Zvezda ima samo jednu ponudu za Pavkova i sigurno će je odbiti!

Po svemu sudeći, to će ostati velika dilema, pošto je nakon one istorijske pobede nad Liverpulom, Zvezda mogla da zaradi daleko više nego što može sada.Crveno-beli sada ne mogu da izvuku maksimalan iznos, jer klubovi sa istoka nisu u mogućnosti da kupuju sve do septembra.Klubovi iz Emirata, Saudijske Arabije i Katara trenutno nisu u situaciji da kupuju fudbalere, sve je na čekanju i stopirano do 1. septembra, što je stvorilo problem i Crvenoj zvezdi.Postoji za Pavkova interesovanje iz Turske, međutim, za potencijalno obeštećenje od milion evra isplativije za klub je da ga zadrži u timu za narednu sezonu. Radničkom iz Niša ide 30 odsto od razlike u odnosu na otkupnu cenu, pa je jasno da Zvezdina računica nije usmerena ka evropskim varijantama, prenosi Žurnal.