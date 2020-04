Zvezda i Partizan se ne slažu oko nastavka prvenstva, crno-beli se već odrekli titule!

Kako prenosi "Telegraf" , Crvena zvezda i Partizan su pred Fudbalski savez Srbije izneli svoje želje o nastavku prvenstva Srbije.Ono što je upečatljivo jeste da Partizan ne želi da se prvenstvo igra po predviđenom terminu i da zagovara tezu da se prvenstvo već sada prekine i da se Zvezda proglasi prvakom, ili da se odigraju samo preostala četiri kola u prvenstvu i Kup.Sa druge strane Crvena zvezda ne želi da bilo ko osporava do sada urađeno na terenu i želi titulu osvojenu na terenu, pa traži i da se sve odigra do samog kraja.FSS još nije dobio ni zvaničnu potvrdu Vlade Republike Srbije da može da se nastavi prvenstvo.Ono što treba nagovestiti jeste da do kraja regularnog dela prvenstva ima još četiri kola, a nakon toga bi se ekipe podelile u plej-of i plej-aut nakon čega bi se odigralo još sedam kola.