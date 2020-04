Zvezda i Grafičar sledeće sezone zajedno u eliti, po novom sistemu?

Posle 26 odigranih kola, prekinuta su takmičenja i u Superligi i u Prvoj ligi Srbije.





Poslednje utakmice gledali smo pre mesec dana, a ni posle tako duge pauze još uvek niko ne može da prognozira da li će se i kada steći uslovi za nastavak ove sezone.





Zbog toga se pojavljuju različiti predlozi, a u igri je nekoliko opcija:





- da se sezona odigra do kraja, tokom letnjih meseci.

- da se odigra samo još četiri kola, bez plej-ofa i plej-auta

- da se proglasi kraj sezone, a da se klubovi rangiraju prema sadašnjem plasmanu.







U slučaju da dođe do ove poslednje opcije, onda najverovatnije niko ne bi ispao iz lige, pa bi se kao nova opcija nametnulo proširenje lige za narednu sezonu, o čemu večeras pišu i '' Novosti ''.





Trenutno su dve prvoplasirane ekipe u Prvoj ligi Srbije Grafičar, inače Zvezdina filijala, i Metalac, a obe ekipe imaju po 47 bodova i najbliže su plasmanu u elitno društvo.





Pomenuti izvor otkriva da se razmišlja i o ukidanju plej-ofa i plej-auta za sledeću sezonu, kako bi ona mogla da počne kasnije nego što je to uobičajeno, a jedino što bi trebalo da bude sigurno, to je da će se Kup Srbije odigrati do kraja, kad god se do leta za to steknu uslovi.

