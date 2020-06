Zvezda gazi ka polufinalu, navijači slave "vaskrsenje"! (TVITOVI)

Crvena zvezda vodi u četvrtfinalu Kupa Srbije u Inđiji, nakon prvih 45 minuta rezultat je 2:0 za beogradski tim.



Nakon početne inicijative "crveno-belih" i većeg poseda lopte, prvi su pripretili domaćini preko Čermelja.



Uzvratila je Zvezda preko Rodića, a sredinom poluvremena Čermelj je još opasnije zapretio, pa je njegov udarac glavom Borjan teškom mukom skrenuo u korner.



Ubrzo zatim, nova šansa Inđije, zapretio je Ilić, no ubrzo je stigao odgovor Bena koji je nakon lepog solo-prodora bio zamalo neprecizan.



Zvezda je stigla do vođstva u 35. minutu kada je Ben centrirao sa desne strane, a Mirko Ivanić glavom savladao Prekovića.



Tri minuta kasnije isti akteri sa suprotnim ishodom, Ivanić je dodao do Bena koji je takođe glavom bio precizan za sigurno vođstvo gostiju.





Pred kraj poluvremena umalo nije došlo do ozbiljnog fizičkog sukoba, ali se sve završilo sa po žutim kartonom za Pavkova i fudbalera Inđije.