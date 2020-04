Zvezda dovela Kineza!

Istina je, momak po imenu He Sjaoke ima 16 godina i u kadetima je Crvene zvezde.



"Bio sam potpuno iscrpljen posle prvih treninga i umor je bio jedini osećaj koji sam imao. Prvi trening sam odradio 5. februara pošto sam ustao iz kreveta u pet ujutro. Trenirao sam sat vremena, od šest do sedam, ali treninzi na prazan stomak su mi baš teško pali. Sada sam se već navikao", kaže mladi 16-godišnji fudbaler Crvene zvezde He Sjaoke.



Zanimljiv je bio i njegov debi u dresu crveno-belih.



"Na oko 20 minuta do kraja sam dobio šansu da uđem sa klupe. Igrao sam na levom krilu umesto kao centarfor što mi je omiljena pozicija. Bilo je to čudno iskustvo, ali sam nastavio da se krećem i da čekam šansu. Dao sam sve od sebe da pokažem potencijal i na kraju sam postigao gol levom nogom. Postizanje gola na debiju me je baš ohrabrilo i dalo mi energije za dalje treninge. Kao novajlija, retko kada sam u startnih 11, ali ostao sam pozitivan", kaže on.







On je zajedno sa svojim roditeljima trenutno u Srbiji i ne brine se zbog situacije koja je na snazi.



"Osećao sam se kao stranac kada sam prvi put zakoračio u svlačionicu. Onda sam se predstavio, upoznao sa svima i dobio toplu dobrodošlicu. Nema razloga da brinem jer su i roditelji sa mnom u Srbiji. Oni vode računa o mojim dnevnim potrebama a imam i veliku podršku od strane kluba koji mi je organizovao učenje engleskog jezika. Uz pomoć profesorke, trudim se da maksimalno savladam engleski jezik", kaže mladi fudbaler Crvene zvezde.









Objasnio im je i kako sve funkcioniše u Evropi.



"Klubovi u Evropi ne funkcionišu na način kao u u Kini. Potrebno je da imaš jaku disciplinu i jasan cilj šta želiš da uradiš u karijeri. Moraću da napravim te planove i da se borim da ih ostvarim", rekao je He Sjaoke medijima u svojoj zemlji.