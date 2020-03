Zvezda dobila potencijalnog rivala u četvrtfinalu Lige šampiona!

Crvena zvezda će u osmini finala Lige šampiona za omladince odmeriti snage sa danskim Midtjilandom.



U utakmici koja će biti odigrana 4. marta od 16 časova na stadionu FK Voždovac, izabranici Slavoljuba Đorđevića će sa ambicijom nastavka takmičenja pokušati da savladaju danskog šampiona.



Mitjiland će imati pomoć i trojice prvotimaca, ali napadač "crveno-belih" Ilija Babić se nada da će uz pune tribine njegova ekipa na kraju slaviti.



"Očekuje nas možda i najteža utakmica do sad, jer je Midtjiland odlična ekipa. Svako od nas treba da da svoj maksimum kako bi ostvarili prolazak dalje. Recept za to je da igramo timski, kao i do sada i da uđemo u meč bez straha. Očekujemo dobru atmosferu i lep fudbal. Nadam se da će tribine biti pune i da će navijači biti naš 12. igrač", istakao je Babić.



Defanzivac srpskog tima Aleksandar Lukić, očekuje težak meč, ali veruje u svoje saigrače.



"Biće teško. Midtjiland nije zvučno ime, ali je odlična ekipa. Imaju dobre pojedince, ali i timski su sjajni. Sve utakmice Lige šampiona su teške, ali volimo da ih igramo i da odmeravamo snage sa najboljim juniorskim ekipama u Evropi. Daćemo sve od sebe da budemo pravi protiv Midtjilanda i da obezbedimo prolazak dalje", rekao je Lukić.



Ukoliko Crvena zvezda eliminiše danskog prvaka na stadionu Voždovca, u četvrtifinalu će ga dočekati Ajaks koji je eliminisao Atletiko Madrid nakon boljeg izvođenja penala.



I taj meč je prilikom žreba određen da se igra u Beogradu a termini su 17. ili 18. mart.



Polufinala i finale će se igrati na završnom turniru od 17. do 20. aprila u Nionu.