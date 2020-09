Zvezda dobija svog Sadika, igraće već protiv Omonije!

Italijanski napadač Dijego Falćineli će danas stići u Beograd na lekarske preglede i potpis ugovora sa Crvenom zvezdom. Sve je dogovoreno oko jednogodišnje pozajmice od Bolonje, potvrdio je Žurnal Za one koji ne znaju, u pitanju je italijanski napadač, koga je Bolonja pre samo dve godine dovela iz Sasuola za sedam miliona evra. Ipak, nije se snašao, pa je išao na pozajmicu u Peruđu, a sada na Marakanu stiže na preporuku Siniše Mihajlovića.On će biti licenciran odmah, biće u protokolu za utakmicu sa Omonijom u sredu, a Dejan Stanković će imati nekoliko treninga da proceni koliko može da pomogne u tako važnoj utakmici, posle tako kratkog vremena.Žurnal podvlači još jednu zanimljivost, a to je da stiže iz istog kluba kao Umar Sadik gde je imao identičan učinak – tri gola u Seriji B.Partizan je pogodio njegovim dolaskom, Sadik je eksplodirao do te mere da u Humskoj tvrde da ga neće pustiti ispod 15 miliona evra.Budući špic Crvene zvezde šest godina je stariji od Sadika, ima iza sebe veće iskustvo u Seriji A, a zanimljivo je to da mu je Zvezda prvi klub van Italije.Menjao je brojne klubove, pre pomenutih Sasuola, Bolonje i Peruđe, igrao je i za Krotone i Folinjo, a kratko je bio i član Fiorentine.