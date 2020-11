Zvezda - Deki je večeras posebno ponosan! A magla? Koja magla?

Tako je bilo i večeras posle pobede nad Inđijom (3:2) , iako je Stankovićev tim sredinom drugog poluvremena bio u rezultatskom minusu i iako su se dešavale neke početničke greške, kao kod prvog gola gostiju.





Za sve to Zvezdin šef struke imao je razumevanja.







''Teško je igrati u ritmu na svaka tri dana i nije bilo lako spremiti utakmicu, te videti ko je umoran, ko je imao povrede, bolesti, izlazio iz prehlada. Svaka čast momcima.







Na teži način smo stigli do pobede, napravili neiznuđene greške koje su mogle da nas koštaju pobede, ali odnos prema dresu, klubu i saigračima je trijumfovao večeras.







Odigrali smo preko naših mogućnosti, a posebno sam ponosan na to da nismo ulazili u nervozu i konfuziju. I kad su gosti izjednačili i preokrenuli, nismo paničili, već smo nastavili da igramo, stvaramo šanse i verujemo u pobedu. Kad imaš pojedince kao što imamo mi, to dođe do izražaja.







Večeras je grupa pobedila, kao i protiv Genta. Čuli ste bodrenje svih i želju za pobedom. Nije lako igrati osam utakmica mesečno '', rekao je Stanković, a prenosi klupski sajt.



Ponovio je da su se njegovi igrači i fizički i mentalno ispraznili posl pobede nad Gentom u četvrtak, kao i da je ovo je ''dokaz timske pobede''.







Utakmica je odigrana po gustoj magli, u TV prenosu su se dešavanja na terenu teško pratila, ali Stanković je imao drugačiji utisak sa terena.



''S klupe nismo ni primetili da je magla, odnosno nije nam smetala, ali ne znam kako su ostali to videli. Sve čestitke momcima svakako, znamo šta su prošli u četvrtak. Prijaće nam odmor svima'', zaključio je Stanković.