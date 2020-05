Zvezda će i sledeće godine biti puna stranaca, na meti još jedan sjajan napadač!

Crvena zvezda će i sledeće sezone imati oslonac na strane fudbalere, kao što je to bio slučaj u prethodnih nekoliko godina, što se ispostavilo kao sasvim dobro rešenje.Iz sadašnjeg tima skoro sigurno sledeće sezone u ekipi Dejana Stankovića možemo očekivati Sanogoa, Bena i Tomanea koji bi mogao da predvodi napad aktuelnog šampiona.Očekuje se odlazak Boaćija i Pavkova, pa je potrebno to nadomestiti. Kao potencijalni napadač Crvene zvezde pominjao se napadač Familikaa Anderson Silva, ali je on možda i preveliki zalogaj i Zvezda želi da ima rezervne opcije. Mondo" danas prenosi da je uprava Crvene zvezde zainteresovana i za još jednog portugalskog fudbalera, Andrea Luisa (26).Ovaj fudbaler nastupa za Šavez u drugoj ligi Portugala, klasična je "devetka" i najjači adut mu je igra glavom.