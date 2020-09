Zvanično - Veselinović napušta Banovo brdo, Čukarički već promovisao novog trenera!

View this post on Instagram

Aleksandar Veselinović od nedelje neće biti šef stručnog štaba Čukaričkog, a njega će na tom mestu naslediti dosadašnji pomoćnik Dušan Đorđević. Veselinović je dobio i prihvatio ponudu Al Dafre, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u Upravi Čukaričkog su mu izašli u susret i omogućili mu da ponovo dokazuje svoje trenersko umeće van granica Srbije. Ujedno, na Banovom brdu nisu sedeli skrštenih ruku, pa su doneli odluku da će Veselinovića zameniti Đorđević, a njih dvojica će poslednji put belo-crne u tandemu predvoditi u subotu na gostovanju Radničkom u Nišu. Nenad Mirosavljević, sportski direktor Čukaričkog, objasnio je odluku kluba: - Izašli smo u susret treneru Veselinoviću, iako smo imali višegodišnji ugovor. Dobio je ponudu iz inostranstva, izrazio je želju da ide i nismo mu pravili problem, niti ćemo to činiti bilo kome ko rešava egzistenciju. Dosadašnjem šefu struke želimo svu sreću, uz zahvalnost na svemu što je uradio za klub u prethodnom periodu. Na njegovo mesto dolazi prvi pomoćnik Dušan Đorđević, dok ostatak stručnog štaba ostaje isti. Prve impresije po imenovanju na mesto šefa stručnog štaba Čukaričkog izneo je i Dušan Đorđević. - Nastavljam tamo gde je Aca Veselinović stao, na putu koji je jasno definisan u Čukaričkom, a to je napadački fudbal, sa forsiranjem mladih igrača, uz težnju za što boljim rezultatom. Drago mi je da i ja lično mogu da idem u tom smeru. Veliku zahvalnost dugujem dosadašnjem šefu, što me je, da tako kažem, stavio u fudbalski superligaški izlog, gde su ljudi mogli da me vide i prepoznaju. Naravno, hvala i predsedniku Draganu Obradoviću i njegovim najbližim saradnicima, saradnicima u sturčnom štabu, kao i svim zaposlenima u klubu – kazao je Dušan Đorđević, koji je potom dodao: - Jednostavno dobio sam poziv posle kojeg nisam mnogo razmišljao. Imao sam priliku da u prethodnih 15 godina radim u svim uzrasnim kategorijama, od pete pa do Super lige, Čukarički je izazov karijere za mene, kruna rada i ispunjenje snova i želja.