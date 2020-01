Zvanično - Veliki posao Vojvodine, iz Benfike pravo u Novi Sad!

Doskorašnji vezista Benfike Petar Pavlićević (19) danas je potpisao profesionalni ugovor sa Vojvodinom



Kao mlad igrač i već tada mladi reprezentativac Crne Gore, Pavlićević je sa 18 godina u Benfiku prešao iz ekipe Mladosti iz Podgorice, a u proteklom periodu je nastupao za omladinski tim portugalskog kluba.



Pavlićević će u nastupajućoj polusezoni biti na pozajmici u Kabelu i, ako prikaže kvalitetne partije, na leto će se priključiti prvom timu "crveno-belih".



Prema rečima predsednika novosadskog kluba Vojislava Gajića, Pavlićević nije jedini mladi igrač od koga klub ima očekivanja u budućnosti.



"Ovom prilikom, želim da napomenem i to da je Milan Vidakov, koji je dete Vojvodine i koji je proteklih šest meseci proveo na pozajmici u Vršcu, za to vreme pokazao određeni kvalitet, te je, u dogovoru sa rukovodstvom FK Kabel, odlučeno da i on u narednoj polusezoni nastupa za taj tim kao pozajmljeni igrač Vojvodine. Radi se o napadaču koji će, ako i u Kabelu pokaže kvalitet kakav zahteva Vojvodina, na leto takođe biti priključen našem seniorskom timu. Isto tako, želim jasno da kažem da će prvom timu iz omladinskog pogona biti priključen i napadač Vukašin Bogdanović, kao i štoper Igor Jeličić, koji je dete našeg kluba. Pored njih, postoje još tri-četiri omladinca koja ozbiljno kucaju na vrata prvog tima", izjavio je Gajić prilikom potpisa ugovora.