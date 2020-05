Zvanično, sport u Srbiji uskoro uz prisustvo publike!

Od 1. juna publika može da prisustvuje utakmicama, dozvoljeno i okupljanje do 1.000 ljudi, odlučeno je na sednici Kriznog štaba kojim je predsedavala premijerka Ana Brnabić.



Od 1. juna na sportskim događajima na otvorenom biće dozvoljeno prisustvo publike uz distancu od jednog metra, kao i okupljanje na otvorenom do 1.000 ljudi, odlučeno je danas na sednici Kriznog štaba.



Takođe, od 1. juna počinje na zahtev građana ELISA testiranje za oktrivanje antitela.



Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekla je za Tanjug da je na sednici Kriznog štaba kojim je predsedavala premijerka Ana Brnabić, jednoglasno odlučeno da se relaksiraju mere u skladu trenutnom epidemiološkom situacijom.



Superliga Srbije zvanično se nastavlja u petak kada će Rad na Banjici ugostiti Crvenu zvezdu.



Zvezda ima priliku da osigura titulu, pa bi u slučaju da se to desi mogla da proslavi trofej u narednom kolu pred svojim navijačima kada na Marakani dočekuje Radnik.