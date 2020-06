Zvanično, Partizan dobio prvo pojačanje, u Humsku stiže velika želja Sava Miloševića!

Radi se o fudbaleru Olimpije Makiju Banjaku, a portal



Klub iz Humske je za defanzivca platio 500.000 evra, plus procente od dalje prodaje i određene bonuse u slučaju osvajanja trofeja.



Dugo su trajali pregovori oba tima koji su neposredno pre derbija ušli u završnu fazu, menadžer 25-godišnjeg Kamerunca Romeo Filipović bio je u Beogradu kako bi dogovorio lične uslove igrača.



Banjak je privukao pažnju trenera Partizana Sava Miloševića na prijateljskom meču u Stožicama prošle godine, dugo su trajali napori beogradskog tima da ga vide u svojim redovima jer je Olimpija tražila celih 2.000.000 evra na ime obeštećenja.



Prošle zime cena je pala na 1.000.000, da bi u ovom trenutku nakon pandemije koronavirusa Banjak bio procenjen na 700.000 evra od strane vlasnika Olimpije Milana Mandarića.

Velika želja samog fudbalera da postane član tima iz Humske uslovila je i smanjenje zahteva, pa će on to ipak postati za sumu od 500.000 evra uz procente od naredne prodaje, kao i određene bonuse.Od 2008. do 2013. godine Banjak je prošao omladinsku školu Barselone. Za B tim Barselone odigrao je 43 utakmice i postigao jedan gol. On je igrao još za drugi tim Nanta, Saragosu, austrijsku Admiru, odakle je 2018. godine prešao u ljubljansku Olimpiju.